Remueven al ex futbolista Omar "N" como embajador del Mundial 2026 tras acusación de abuso

Omar "N", exjugador de Chivas y figura del futbol mexicano, fue retirado de su cargo como embajador de la sede Guadalajara para el Mundial de la FIFA 2026, debido al proceso legal que enfrenta por presunto abuso sexual infantil. Así lo confirmó Juan José Frangie, alcalde de Zapopan e integrante del comité organizador, al señalar que la situación jurídica del exfutbolista comprometía su participación en el proyecto.

En su lugar, las autoridades de Jalisco, junto con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), anunciaron a la exgolfista Lorena Ochoa como nueva embajadora del evento. El nombramiento se formalizó el 13 de octubre durante la presentación de la Ruta del Mundial y del FIFA Fan Fest Guadalajara 2026, en un acto encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, acompañado de los directivos Mikel Arriola e Ivar Sisniega.

"Es un honor ser embajadora de un evento de este tipo. Todos sabemos lo que mueve el futbol y me emociona ser parte de lo que estoy segura será la mejor sede del Mundial", expresó Lorena Ochoa, considerada una de las deportistas más destacadas de Latinoamérica.

El cambio se da en medio de un proceso legal que ha captado la atención pública. El pasado 10 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que Omar "N" fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil. Permanecerá en prisión preventiva durante seis meses mientras se desarrollan las investigaciones.

La sede Guadalajara es una de las tres ciudades mexicanas elegidas para recibir partidos del Mundial de 2026, junto con Ciudad de México y Monterrey. La capital jalisciense busca destacarse por su organización, infraestructura y proyección turística, con expectativas de superar incluso la derrama económica del torneo anterior en Qatar.