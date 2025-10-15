Real Madrid: Problemas legales para Vinícius Jr en Brasil

Problemas para Vinícius Jr: Procesado en Brasil por "perturbar" a vecinos con fiesta de cumpleaños

Los temas extracancha han estado a la orden del día cuando de Vinícius Jr. se trata, hace apenas unos días fue noticia porque su casa se incendió y ahora vuelve a dar la nota por ser procesado ante la justicia de Brasil y todo por celebrar su fiesta de cumpleaños con tal intensidad que perturbó la paz de sus vecinos.

Resulta que la figura del Real Madrid, Vinícius Jr. celebró su fiesta de cumpleaños en Río de Janeiro y como "fiesta de pueblo" se alargó del 19 de julio al 21. Ha trascendido que en la reunión se llevó a cabo hasta un concierto de Travis Scott.

En fin, la alocada fiesta provocó las quejas de los vecinos que pidieron que interviniera la policía militar y el lío ha escalado a tal punto que Vinícius fue procesado ante la justicia de Brasil.