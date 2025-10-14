Luis Castillo anota 4 goles en victoria de Los Compadres

Luis Castillo volvió a apuntalar el ataque de Los Compadres para liderar la abultada victoria por marcador de 6-1 sobre la escuadra de Aeropuerto, al enfrentarse en la sexta jornada de la categoría Especial.

Castillo tuvo otra inspirada actuación y encarriló el sexto triunfo de la campaña para Los Compadres, además de consolidarse como el máximo romperredes de la justa. El ariete firmó 4 anotaciones para liderar la goleada en la cancha del Polonia, sumando ya 15 dianas en el presente torneo.

Por su parte, Julio César Rodríguez y Andrik García contribuyeron con un tanto para redondear la ventaja del conjunto celeste, a la vez que Marcos Román dio la cara por Aeropuerto con una solitaria anotación para el descuento.

Los Compadres comandan la máxima categoría del balompié fronterense con 18 unidades, tras ganar sus primeros 6 partidos de la campaña, mientras que los aeroportuarios se quedaron con 4 puntos.

ALLENDE VENCIÓ A INDUSTRIAL

La escuadra de RL Allende consiguió su tercera victoria en la presente temporada después de vencer al Atlético Industrial por marcador de 5-2, en duelo que formó parte de la fecha 6.

Ignacio Regino firmó un doblete para soportar la ventaja allendista, mientras que Juan José Garza, Brandon Martínez y Juan José García contribuyeron con un tanto para darle tintes de goliza al resultado; a su vez, los industriales se acercaron con un par de goles de Francisco Javier Romero.