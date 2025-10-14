Deportivo Aviación se consolida como líder tras golear a La Sequia

El Deportivo Aviación se consolidó como líder de su categoría tras la goleada de 6-1 que le propinó a La Sequia, en duelo que libraron el fin de semana dentro de la undécima jornada.

Cristian Duarte soportó el triunfo de los aviadores con una certera actuación. El delantero del "58" en el dorsal anotó al minuto 7 para abrir el marcador, después convirtió al ´24 y 41 para erigirse como el MVP del partido. Alberto Espinoza reforzó la cuenta con goles a los minutos 64 y 75, mientras que Héctor Jasso remachó el resultado con un tanto al "80".

Por su parte, La Sequia alcanzó a salvar la honrilla con una solitaria anotación de Javier Zavala, quien mandó el balón a las redes al minuto 40.

Con esto, el invicto Deportivo Aviación hilvanó su décimo triunfo de la campaña y reafirmó el liderato de la competencia con 31 unidades.

GANÓ LA MIRAVALLE

En partido de la categoría 48 años y más, la escuadra de Miravalle venció por claro marcador de 3-1 a La Barda, en otro cotejo de la jornada 11.

Raymundo Rodríguez se encargó de estrenar el marcador con un tempranero gol al minuto 9, Edgar Guzmán amplió la diferencia al "51 y Enrique Barbalena remachó la victoria con una anotación al "57; por su parte, La Barda acortó la diferencia con solitario tanto de Alejandro Von Hartz al "52.