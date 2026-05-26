AC Milan despide a Max Allegri tras otra temporada fallida

La temporada del AC Milan ha sido un desastre absoluto. El equipo rossonero cerró la campaña 2025-2026 sin clasificar a la Champions League por segundo año consecutivo, algo inaceptable para los Rossoneri.

Ante este fracaso inequívoco, la directiva de RedBird Capital decidió una limpieza profunda. Max Allegri fue despedido junto a otras figuras clave como el director deportivo Igli Tare, el CEO Giorgio Furlani y el director técnico Geoffrey Moncada.

El técnico italiano, que había regresado al banquillo en mayo de 2025, pagó los platos rotos de una temporada llena de irregularidades y resultados pobres.

Ahora comienza a sonar con fuerza el rumor de que Xavi Hernández podría ser el nuevo director técnico del AC Milan. Según diversos medios italianos, el nombre del exentrenador del Barcelona ha ganado terreno rápidamente tras la salida de Allegri, y la directiva estaría evaluando seriamente su candidatura para reconstruir el proyecto.

Xavi, libre desde su salida del Barca, representa un perfil atractivo: un técnico joven con ideas claras de posesión y presión alta, que podría inyectar frescura a un plantel que necesita un cambio de identidad. Las conversaciones preliminares habrían avanzado en las últimas horas, y su agente ya estaría en contacto con representantes del club italiano.

Además, el hecho de que Xavi busque un proyecto ambicioso en una de las grandes ligas europeas encaja perfectamente con las necesidades del Milan.

En su etapa como entrenador del Barcelona, Xavi vivió momentos de gran éxito y también de mucha presión. Llegó en noviembre de 2021 en plena crisis y logró estabilizar al equipo, conquistando LaLiga en la temporada 2022-2023. Sin embargo, las dificultades económicas del club y cuestiones con el presidente Joan Laporta, salió del Barca en 2024, aunque dejó una huella importante en la reconstrucción del equipo.

El futuro de Santi Gimenez en el AC Milan es uno de los grandes interrogantes de cara a la próxima temporada. El mexicano, llegado en febrero de 2025, ha tenido un rendimiento irregular, con muy pocos goles y adaptándose a las demandas de un fútbol más físico y táctico. Con un nuevo entrenador, posiblemente Xavi, Santi podría tener una oportunidad de oro para reinventarse, aunque mucha afición rossoneri está pidiendo su salida del club.