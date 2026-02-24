AC Milan evalúa futuro de Santiago Giménez tras su lesión

El AC Milan ya prepara lo que será una reestructura profunda de su plantilla para el verano 2026, luego de una temporada 2025-2026 donde algunos jugadores no han rendido lo esperado. Esto incluye al mexicano Santiago Giménez, de quien la prensa italiana señala que estaría fuera del proyecto del equipo.

Giménez llegó al equipo a inicios del 2025 y tenía la ilusión de que su primera campaña completa le permitiera brillar de cara al Mundial 2026, pero la situación ha sido diferente debido a una lesión.

Tras una temporada en la que los sueños de gloria se han desvanecido prematuramente, la directiva rossonera ha puesto bajo el microscopio a cada uno de sus integrantes. Según analiza La Gazzetta dello Sport, entre las conclusiones más amargas que arroja el medio deportivo destaca la situación del delantero mexicano Santiago Giménez, cuyo paso por San Siro parece no haber convencido a nadie.

De acuerdo con reportes de la Gazzetta dello Sport, el club busca resolver un problema en la posición de centrodelantero que arrastra desde hace años. Tras las etapas de transición con Ibrahimovic y Giroud, la apuesta por el "Bebote" no ha logrado consolidarse como el proyecto a medio plazo que la institución planeaba.

La falta de contundencia del atacante ha obligado a Massimiliano Allegri a recurrir a soluciones de emergencia, como el préstamo del alemán Niclas Füllkrug, una prueba fehaciente de que la confianza en Giménez se ha erosionado. Ante este escenario, el Milan no vería con malos ojos buscar un comprador en el próximo mercado para recuperar parte de la inversión y liberar una plaza en el ataque.

El rumor de una posible venta existió desde el mercado invernal, pero Allegri ha preferido esperar a su recuperación tras la operación del mexicano. Sin embargo, con los meses corriendo cada vez la opción de permanencia luce lejana. Mientras Giménez sigue su recuperación tras su operación, un Mundial 2026 exitoso es lo que se necesita para ponerlo de nuevo en el ojo del mercado internacional ante la amenaza de ya no ser esperado en Milán.