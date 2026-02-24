Galácticos Frontera vencen a Iron Cast: 4-2 en Liga Infantil

Los Galácticos exhibieron un fútbol dinámico y contundente para sumar una victoria más en la Liga de Fútbol Infantil de Frontera, al vencer a Iron Cast por claro marcador de 4-2 en partido que disputaron el fin de semana, dentro de la sexta jornada.

El equipo albiceleste impuso una clara superioridad sobre la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos y tuvo la capacidad ofensiva para reflejar dicha condición en el tanteador, agenciándose los 3 puntos con una cómoda ventaja.

Ansoni Ramírez, Daniel Vázquez, Brian Rodríguez y Ángel Alanís firmaron las anotaciones que le valieron a los Galácticos para definir el triunfo, a la vez que la escuadra azulgrana de Iron Cast contó con un par de goles de Javier González, los cuales alcanzaron para recortar la diferencia en los cartones finales.

GOLEADA DE RAYADOS

De la mano de un contundente Emilio Olloqui, la escuadra de Rayados ´13 gestó un holgado triunfo de 7 goles contra 0 sobre el equipo de Miravalle, en duelo correspondiente a la categoría 2014-2015.

Olloqui se despachó con 3 anotaciones para apuntalar la abultada ventaja de La Pandilla, la cual fue reforzada por César Díaz, Diego Rodríguez, Iván Mendoza y Saúl Verduzco, quienes aprovecharon la floja actuación de la defensiva de la "Mira" para sumarse a la causa con un tanto, respectivamente.