Academia Santos Monclova se lleva la victoria ante Liga Elite Frontera

La Academia Santos Monclova sumó 3 puntos más a su cuenta en la categoría 2013 de la Súper Liga del Norte de Coahuila, tras superar a Liga Elite de Frontera por la mínima diferencia de 3 goles a 2 en reñido encuentro que sostuvieron sobre la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos.

Dentro de la tercera jornada del rol regular, el equipo santista sufrió más de lo esperado para agenciarse las 3 unidades en un cotejo que se tornó parejo desde los primeros instantes.

Edwin Villanueva fue la figura de la tarde después de firmar un hat-trick que encaminó a los albiverdes al triunfo, a la vez que la escuadra fronterense contó con anotaciones de Mateo Rodríguez y Ángel Mares para recortar la diferencia en los cartones finales.

Posteriormente, la escuadra de Liga Elite de Frontera exhibió una delantera contundente para golear 7-0 a la Academia Santos Monclova, en cotejo de la categoría 2014.

En el segundo duelo de la cartelera dominical, el conjunto fronterense labró una holgada ventaja con una letal dupla integrada por Natalia López y Daniel Vázquez, quienes se despacharon con dobletes, mientras que Alexa Álvarez, José Fuentes y Axel Álvarez contribuyeron con un tanto cada uno, para definir el triunfo.