Bryan Medina Dávila se corona campeón en Cuetzalán: Circuito Wrangler

El castañense Bryan Medina Dávila se proclamó campeón de la etapa 37 del Circuito Wrangler Cuernos Chuecos, celebrada el pasado fin de semana en Cuetzalán, Puebla, mientras que el fronterense Brayan Peña concluyó en la sexta posición, en una noche destacada para los vaqueros de la Región Centro.

Ante una Plaza de Jaripeo "David Molina Rosas" que lució llena hasta las lámparas, Medina Dávila respondió con técnica, temple y dominio sobre los toros que enfrentó, suficientes para obtener la calificación que le valió la hebilla de campeón de la competencia.

El resultado también fortalece las aspiraciones del joven vaquero en la búsqueda del título de Novato del Año. Desde su debut en el circuito, el pasado mes de mayo, ha mantenido un rendimiento sobresaliente que le permitió ingresar rápidamente al grupo de los 15 mejores vaqueros. Con los puntos acumulados a lo largo de sus primeras participaciones, el castañense se mantiene perfilado rumbo a la gran final, dentro de una temporada en la que ha respondido a las exigencias de uno de los circuitos más competitivos del jaripeo profesional.

Por su parte, Brayan Peña, originario del Ejido La Cruz, también se colocó entre los protagonistas de la etapa 37 al finalizar en la sexta posición. El resultado refrenda su etiqueta de revelación y le permite continuar sumando unidades en la presente edición del Circuito Wrangler Cuernos Chuecos.