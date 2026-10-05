Tigres Jr. se impone 3-0 a Abogados

El equipo de Tigres Jr. aprovechó una inspirada actuación de Julio César García para labrar una contundente victoria de 3-0 sobre los Abogados y afianzarse como sublíder en la categoría de 48 años y más de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

En partido que formó parte de la octava jornada, la escuadra felina impuso condiciones sobre la cancha de la Unidad Deportiva y firmó su quinto triunfo de la campaña con una holgada diferencia.

Correa fue el principal artífice del resultado. El ariete del número "73" en el dorsal saltó al terreno de juego con la mecha encendida y firmó las 3 anotaciones que labraron el resultado. Con esto, los felinos se consolidaron como segundos de la competencia con 17 unidades, mientras que los Abogados se quedaron rezagados con 9 unidades.

La defensiva de Ángeles no tuvo la capacidad para hacerle frente a un encendido Arnoldo Maldonado, quien mostró su efectividad con un doblete para liderar el triunfo de Notaría Maldonado por marcador de 3-0 sobre los angelinos.

Al par de dianas firmadas por Maldonado se sumó Juan Manuel Castañeda con un tanto para consumar el sexto triunfo de los notarios en el presente torneo, consolidándose como líder de la categoría 48 y más con 18 puntos. Por su parte, los Ángeles se quedaron con 7 unidades.