Potros de Monclova arrasan con Cougars en football americano infantil

Por segunda semana consecutiva, el Club Potros hizo sentir su poderío en la Asociación de Football Americano Infantil del Norte de Coahuila, al completar una jornada perfecta con tres contundentes victorias sobre Cougars de Piedras Negras, dentro de la fecha 2 de la temporada.

Los corceles de la colonia Tecnológico dominaron ambos lados del emparrillado y volvieron a dejar patente la solidez de su defensiva y el poderío de su ofensiva. El conjunto monclovense controló los tres encuentros de principio a fin y terminó la jornada con una aplastante diferencia global, sin permitir un solo punto en territorio fronterizo.

En U-8, Potros abrió fuego con un categórico 30-0, respaldado por una ofensiva encabezada por Leonardo López y André Gutiérrez, quienes se apuntaron un par de touchdowns cada uno, mientras Jesús Valdivieso completó la cuenta con una anotación. En U-10, los monclovenses volvieron a mandar en el emparrillado y repitieron la blanqueada de 30-0, con Omar Ledezma convertido en la principal arma ofensiva al conseguir dos touchdowns; Salvador Jamín, Mateo Ozuna y Marcelo Estrada también encontraron las diagonales.

El tercer golpe llegó en U-12, donde los corceles cerraron la tarde con otro 30-0 para consumar la barrida sobre Cougars. Máximo Rocha, Adrián Álvarez, Derian Pérez, Edgar García y Theo Martínez se adentraron en la zona de anotación para poner el broche a una tarde redonda. Con el triple triunfo, Potros mantiene paso perfecto de 2-0 en las tres divisiones y se consolida como uno de los protagonistas en el arranque de la campaña.