Mohamed y Almeyda se encienden en amistoso entre Rayados y Toluca

El amistoso entre Rayados y Toluca en Houston terminó con algo más que un resultado en el marcador. Durante el encuentro, el ambiente se fue calentando hasta provocar un enfrentamiento entre Antonio "Turco" Mohamed y Matías Almeyda, además de distintos roces entre jugadores y miembros de las bancas.

La tensión comenzó desde el primer tiempo. Cerca del descanso, Uros Durdevic tuvo un encontronazo con Jorge Díaz Price, situación que provocó la intervención de varios futbolistas. Alexis Vega y Erick Gutiérrez también participaron en la gresca.

Posteriormente, Luan García intercambió palabras con integrantes de la banca de Monterrey y también discutió con Almeyda. El futbolista tuvo que ser acompañado por el ´Corcho Rodríguez para evitar que el incidente aumentara de intensidad.

Mohamed y Almeyda protagonizan el momento más tenso

Antes del comienzo de la segunda mitad, Mohamed ingresó al terreno de juego y se encaró con Mario Vega. En ese momento, Almeyda intervino y terminó frente a frente con el técnico argentino.

El intercambio entre ambos se prolongó durante algunos segundos, mientras integrantes de las dos bancas permanecían cerca para evitar que el conflicto pasara a mayores. El episodio quedó en reclamos y reproches entre los entrenadores.

Más tarde, ya rumbo a los vestidores y mientras observaba el partido a través de un monitor, Mohamed volvió a mostrar su molestia por la jugada del segundo gol de Monterrey. El entrenador reclamó una supuesta posición adelantada con la frase: "Offside clarito, pero está bien, no pasa nada, igual les gusta que los putee, así que los voy a putear igual".

Rayados remonta y se queda con el partido

En lo futbolístico, Toluca tomó la ventaja al minuto 46 gracias a Paulinho. Sin embargo, Monterrey reaccionó en la parte final del encuentro y consiguió darle la vuelta al marcador.

Hugo Cuypers empató al minuto 83 y Diego Rossi completó la remontada al 88, para que Rayados terminara imponiéndose 2-1.

Toluca, que marcha como líder del Apertura 2026, volverá a la actividad el viernes 9 de octubre cuando visite a Tigres en el Estadio Universitario, dentro de la Jornada 11.

Monterrey, por su parte, visitará al América el sábado 10 de octubre a las 21:00 horas, en un partido que marcará su regreso a la competencia.