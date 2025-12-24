María Sol Messi se accidenta en Miami y su boda queda en suspenso

¿Qué pasó? Hermana de Messi sufre accidente de tránsito y pospone su boda en Miami

Las vacaciones de Lionel Messi en Argentina se vieron alteradas por un inesperado suceso familiar. Su hermana menor, María Sol Messi, sufrió un accidente de tránsito en Miami, Florida, que la dejó con lesiones importantes y obligó a posponer su matrimonio.

Según información difundida por el programa LAM de América TV y retomada por La Nación, el incidente ocurrió mientras María Sol conducía. Se habría sentido mal de manera repentina, perdió el control del vehículo y se estrelló contra una pared. El choque provocó que la joven resultara con varias heridas que requieren atención médica prolongada.

Detalles confirmados

Entre las lesiones reportadas, se encuentran fracturas en dos vértebras, fractura en el talón, quemaduras en la muñeca y una fractura adicional en la misma articulación. A pesar de la gravedad de las heridas, fuentes médicas confirmaron que María Sol no corre peligro y su estado general es estable. Tras recibir los primeros cuidados, fue trasladada a Rosario, Argentina, donde continuará con su proceso de recuperación.

La boda de María Sol estaba prevista para el próximo 3 de enero de 2026, fecha en la que iba a unirse en matrimonio con Julián "Tuli" Arellano, entrenador de la categoría Sub-19 del Inter Miami. Debido al accidente y la necesidad de rehabilitación, la celebración se pospuso hasta nuevo aviso. Se esperaba que Lionel Messi, capitán de la selección argentina, estuviera presente en la ceremonia, pero los planes se han visto obligados a cambiar.

Impacto en la comunidad

María Sol mantiene un perfil bajo en medios y redes sociales, y hasta el momento no ha emitido declaraciones sobre el accidente. La familia Messi se ha mantenido cercana durante este tiempo, apoyando a la joven en su recuperación y coordinando la atención médica necesaria.