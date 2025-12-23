Deportivo Cali logra contundente victoria 5-1 sobre Real Occidental

Luis Vicente Rojas dio una clara demostración de su contundencia en la cancha del Polonia, al firmar un doblete para liderar la victoria del Deportivo Cali sobre Real Occidental por abultado marcador de 5-1, dentro de la categoría Especial del balompié fronterense.

La zaga de la "Occi" no tuvo la capacidad para contener a Rojas, quien saltó a la cancha inspirado y convirtió un par de anotaciones para soportar el cuarto triunfo de la campaña para el Cali.

Antony Cabrera, Bruno Almanza y Alexander Cabrera se unieron a la causa con un tanto para darle tintes de goliza al triunfo, a la vez que el Real contó con una solitaria anotación de Julio Saldaña para darle algo de decoro al resultado.

La victoria le valió al Deportivo Cali para llegar a 13 puntos en la presente campaña, mientras que el Real Occidental se estancó con 20 unidades.

En un choque de ofensivas, las escuadras de RL Allende y APG repartieron las unidades tras empatar a 5 goles, en cotejo que complementó la fecha 14 de la categoría Especial.

Juan José Garza lideró la cuota allendense con un par de anotaciones, las cuales fueron reforzadas con tantos de Miguel Treviño, Esteban Méndez y Kevin Reyna, a la vez que APG respondió con goles de Emiliano Villarreal, Martín Gaytán, Rolando Luna y un doblete de Neder Apud.

Con la igualada, RL Allende se afianzó en el segundo puesto de la tabla con 30 puntos, a la vez que APG alcanzó las 23 unidades.