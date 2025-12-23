Los Plasencia dominan a Sharks en el Gimnasio Municipal de Monclova

La jornada 21 de la Liga de Voleibol Rangelitos dejó encuentros de alto voltaje y emociones intensas, destacando la espectacular reacción del equipo de La Familia, que logró una valiosa victoria ante los Warriors tras venir de atrás y resolver el duelo en tres sets.

El encuentro inició con mayor contundencia por parte de los Warriors, quienes aprovecharon su efectividad en el ataque para adjudicarse el primer set con ajustados parciales de 25-23. No obstante, La Familia supo corregir errores, ajustó su estrategia y mostró mayor solidez en el segundo episodio, para igualar el marcador con parciales de 25-19.

Ya en el set definitivo, La Familia mantuvo el ritmo y dominó por completo las acciones, exhibiendo un juego ordenado y una ofensiva efectiva que desarticuló a su rival. Con un contundente 15-6, la dinastía selló una merecida victoria en uno de los duelos más cerrados y atractivos de la jornada en la categoría Mixta.

GANARON LOS PLASENCIA

En otro compromiso de la categoría Mixta, el conjunto de Los Plasencia mostró una clara superioridad en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez al imponerse en dos sets al equipo de Sharks. Con un juego consistente y dominio total en la red, la dinastía Plasencia selló parciales idénticos de 25-18 en ambos episodios, reflejando su control absoluto del encuentro.

Por su parte, los Ravens también resolvieron su compromiso por la vía rápida al vencer en dos sets al equipo de Flamel. Con un ataque dinámico y una defensiva bien coordinada, especialmente en el bloqueo, los cuervos marcaron la diferencia y se llevaron el triunfo con parciales de 25-19 y 25-18.