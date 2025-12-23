Categoría 2013 de Rayados Monclova gana la Copa Visorías Guerrero

Rayados Monclova puso el cerrojo a su vitrina de campeonatos en este 2025 tras proclamarse campeón de la Copa Visorías Guerrero, certamen que se celebró el pasado fin de semana en la ciudad de Acapulco, y que reunió a diversas escuelas y centros de formación futbolística de todo el país.

La categoría 2013 de La Pandilla, dirigida por Jair Mendoza y Alejandro Hernández, tuvo una destacada actuación a lo largo del torneo, mostrando contundencia ofensiva y solidez defensiva para regresar a Monclova con el título en calidad de invicto.

El camino al campeonato comenzó con un duelo complicado en la fase de grupos, donde Rayados Monclova logró un apretado triunfo de 2-1 ante Tuzos Chilpancingo. En su segundo compromiso, el conjunto albiazul desplegó todo su poder ofensivo al golear 11-0 a Juventus Cuernavaca, para luego cerrar la primera ronda con una contundente victoria de 7-0 sobre ACA Training, resultado que les otorgó el pase directo a las semifinales.

Posteriormente, Rayados se midió ante un aguerrido equipo de Abogados Iguala, que exigió al máximo a la escuadra monclovense, la cual logró imponerse por la mínima diferencia de 1-0 para asegurar su lugar en la gran final.

El duelo por el campeonato fue intenso y muy disputado frente a Cefor Diamante. En un encuentro cerrado, Mateo Rodríguez se convirtió en el héroe del partido al marcar el único gol del encuentro, suficiente para sellar la victoria 1-0 y coronar a Rayados Monclova como campeón de la Copa Visorías Guerrero.

Sergio Thompson, Yasfir Pérez, Óscar Valdez, Iker Hernández, Joseph Elizondo, David Cárdenas, Josem Maya, Bruno Becerra, Mateo Rodríguez, Jesús Soriao, José Manuel López, César Rodríguez, Ángel Padrón, Valentino Méndez y José Ángel Marcial desfilaron por el podio para recibir la medalla y alzar la Copa Visorías, bajo una sonora ovación y los aplausos de parte de los padres de familia que los acompañaron en el torneo.