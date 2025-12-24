¿Vendieron al América? Alianza entre Ollamani y General Atlantic fortalece Grupo Águilas

Ollamani vende 49% de ´Grupo Águilas´ a General Atlantic; Club América y Estadio Banorte se valúan en 490 mdd

A pocos días de que concluya 2025 y a meses del arranque del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, Ollamani dio a conocer la conformación de una alianza estratégica con General Atlantic que incluye la venta de una parte del Club América, así como activos vinculados a la operación del equipo. La información fue difundida mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

De acuerdo con el documento corporativo, la alianza considera un valor empresa de 490 millones de dólares, sujeto a ajustes posteriores al cierre. Esta operación ocurre en paralelo al proceso de modernización del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, y en un contexto de obligaciones financieras asociadas a dicho proyecto.

La transacción y su estructura

La transacción incluye la creación de una nueva entidad que será propietaria del Club América, del Estadio Banorte y de los terrenos adyacentes. En el comunicado se señala que:

"La alianza se estructurará a través de una entidad de nueva creación que será propietaria del Club América, el principal equipo de fútbol en México, del Estadio Banorte y de los terrenos adyacentes al estadio (conjuntamente, ´Grupo Águilas´), con el objetivo de acelerar la siguiente etapa de crecimiento e innovación del grupo."

Ollamani informó que mantendrá una participación accionaria de control. El documento precisa que:

"De conformidad con los términos de la alianza estratégica, Ollamani conservará una participación de control del 51% y continuará supervisando la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo, mientras que General Atlantic tendrá una participación del 49% en Grupo Águilas."

Destino de los recursos

En el mismo texto se explica que los recursos recibidos serán destinados a generar valor para los accionistas conforme a la legislación aplicable.