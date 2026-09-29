Acereras logran victoria emocionante sobre Astros en Monclova

La artillería de Acereras lanzó una ráfaga de 37 imparables y gestó un valioso triunfo por pizarra de 31 carreras contra 26 sobre el equipo de Astros, en juego correspondiente a la categoría Moyote de la Liga de Béisbol Furiazul, disputado dentro de la tercera serie de la campaña regular.

En la registradora del campo de la colonia Independencia, Ángela Barrera encabezó el ataque acerero al pegar un jonrón, tres dobletes y un sencillo en cinco turnos, además de sumar siete impulsadas; a su vez, Camila Muñoz también se fue de 5-5, mientras que Aitana Millán y Lía Flores batearon de 5-4.

El potencial ofensivo de Acereras fue evidente desde la primera entrada, en la que elaboraron un rally de cinco carreras, para luego sumar de seis en la segunda, tercera y cuarta tanda, mientras que la victoria fue remachada en el quinto rollo con una producción de ocho carreras.

Por Astros, el bateador más contundente fue Iñaki Castillo, quien se despachó con dos vuelacercas, un doblete y un par de sencillos en cinco apariciones, registrando cinco anotadas y cuatro producidas, seguido por Uriel Perales y Matías Maldonado, ambos con marca de 5-4 y jonrón incluido.

Los espaciales aventajaron en la primera entrada con un racimo de seis carreras, cifra que repitieron en la segunda y tercera, para luego agregar cinco en el cuarto capítulo y tres más en el cierre de la quinta tanda, lo que no les alcanzó para evitar la derrota. Como el juego se desarrolló con pitcheo asistido, no hubo decisión en la serpentinera.