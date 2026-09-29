Comunidad de Monclova defiende a Sergio Sánchez, árbitro de la MFL

Tras las críticas generadas por la participación del árbitro Sergio Sánchez en un juego de pretemporada de la Monterrey Football League, integrantes de la comunidad del fútbol americano monclovense le expresaron su respaldo, destacando la capacidad arbitral, trayectoria y pasión que distinguen al mencionado referee.

Un medio regiomontano especializado en el deporte de las tacleadas cuestionó, mediante una publicación en redes sociales, la actuación de árbitros monclovenses en la MFL y señaló presuntas deficiencias en el conocimiento de las reglas que rigen las categorías de No Competencia de dicho circuito.

La publicación generó casi un centenar de comentarios, en su gran mayoría favorables al experimentado Sergio Sánchez, quien es ampliamente conocido en el ámbito del fútbol americano en la región centro y norte de Coahuila.

Víctor Martínez expresó, "Yo soy de Monclova, y ese árbitro tiene la pasión que muchos no tienen a este deporte, el señor tiene el respeto de las personas que jugamos aquí en Monclova. No juzgues sin conocer". Por su parte, Jesús Moreno manifestó, "Sergio Sánchez cómo árbitro es buenísimo, pero como persona es excelente. En Coahuila hay excelente arbitraje".

Isadora Cortez, exdirectiva de la desaparecida AMFAI, señaló "el señor Sergio Sánchez es muy buen árbitro, profesional y conoce las reglas. Cada año que conviví con él estaba muy preparado", mientras que Roberto Piña, padre del monclovense Jorge Pedro Piña, quien juega para los Auténticos Tigres en Liga Mayor, expresó, "la persona que escogiste para tu comentario creo que sabe más que cualquiera de los árbitros que pitan en la MFL, y por supuesto que tiene nivel para pitar en todas esas ligas".

Pero los comentarios a favor del referee monclovense no solo fueron exclusivos de gente que conoce su trabajo en Monclova. También hubo expresiones de personas que asistieron al juego y observaron el desempeño de Sergio Sánchez en la Monterrey Football League.

"Yo tuve dos partidos con esta planilla (de árbitros) y estuvieron muy abiertos al diálogo. Escuchando y leyendo el reglamento para desarrollar el juego. Cero agresivos como muchos que "ya tienen experiencia" en la categoría", comentó Nes Castillo, originario de San Pedro Garza García, Nuevo León; "El arbitraje fue totalmente justo y profesional. El árbitro y su equipo supo manejar correctamente las conductas antideportivas de algunos presentes. Aplausos para el staff de arbitraje", mencionó Francisco Chapa.