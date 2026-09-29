Los Plasencia y Truenos también triunfan en la jornada 26 de voleibol

En la jornada 26 de la Liga de Voleibol Rangelitos, el sexteto de Los Gil ejerció clara superioridad frente a Nova Team y le bastaron dos sets para salir de la cancha del gimnasio municipal "Milo" Martínez con la victoria.

En duelo que abrió la cartelera dominical, Los Gil dominaron a plenitud el primer capítulo de acciones y lo reflejaron con cartones de 25-13. El resultado no solo les dio la ventaja, sino un envión anímico que Los Gil capitalizaron en el segundo set para mantener el dominio del partido y encaminarse a la victoria con parciales de 25-23.

La escuadra de Los Plasencia sumó un acierto más a su cuenta en la categoría Mixta después de superar en tres intensos capítulos a Shadows, con parciales de 19-25, 25-15 y 29-27 que reflejaron una intensa disputa sobre la cancha.

Por su parte, el equipo de Truenos tuvo que emplearse a fondo para sacarle la victoria a Los Almanza en tres reñidos sets. Los Truenos vinieron de atrás para agenciarse el resultado con cartones de 20-25, 25-19 y 15-13, en uno de los cotejos más destacados de la fecha 26.