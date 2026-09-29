Incidente violento en la Unidad Deportiva Municipal durante partido de Juventus FC

Las porras siguen desafiando las medidas contra la violencia implementadas recientemente por la dirección municipal de Deportes y dirigentes de ligas de fútbol. Un incidente más se dio el pasado domingo, cuando un asistente a un partido de la Liga Municipal de Fútbol protagonizó un altercado contra un silbante.

Durante el encuentro entre Juventus y Juventus FC, disputado en la cancha de la Unidad Deportiva Municipal, un integrante de la porra de este último equipo rebasó los límites cuando, después de los reclamos airados e insultos al árbitro Raúl Rogelio Mendoza, tomó sus pertenencias para arrojarlas a un bote de basura.

El cobarde acto se dio mientras el colegiado se encontraba en la cancha sancionando el cotejo, y fue hasta el descanso de medio tiempo cuando Mendoza se percató de lo sucedido. Ante esto, el silbante decidió suspender el partido y exponer el incidente en su reporte arbitral.

Unos días atrás, otros porristas riñeron con la hija de un árbitro al final del encuentro entre Potros del Río y Real Colo Colo, en las gradas de la cancha de la colonia 21 de marzo, haciendo evidente la indiferencia a las sanciones anunciadas recientemente por las autoridades como medida para prevenir la violencia y actos antideportivos en el balompié local.

Antes de la suspensión del encuentro, el Juventus FC se encaminaba al triunfo al terminar el primer lapso con una ventaja de 5-3. Ángel Aguilar firmó doblete para el cuadro rojiblanco, Naín González anotó al 20´, Brayan Escalante hizo lo propio al 36´ y Enrique González firmó el quinto al minuto 42. Por el Juventus había anotado Santiago Díaz al 4´ y 28´, mientras que Ángel Fernández aportó un tanto al minuto 30.