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Incidente violento en la Unidad Deportiva Municipal durante partido de Juventus FC
El árbitro Raúl Rogelio Mendoza decidió suspender el partido tras un altercado con una porra.
Las porras siguen desafiando las medidas contra la violencia implementadas recientemente por la dirección municipal de Deportes y dirigentes de ligas de fútbol. Un incidente más se dio el pasado domingo, cuando un asistente a un partido de la Liga Municipal de Fútbol protagonizó un altercado contra un silbante.
Durante el encuentro entre Juventus y Juventus FC, disputado en la cancha de la Unidad Deportiva Municipal, un integrante de la porra de este último equipo rebasó los límites cuando, después de los reclamos airados e insultos al árbitro Raúl Rogelio Mendoza, tomó sus pertenencias para arrojarlas a un bote de basura.
El cobarde acto se dio mientras el colegiado se encontraba en la cancha sancionando el cotejo, y fue hasta el descanso de medio tiempo cuando Mendoza se percató de lo sucedido. Ante esto, el silbante decidió suspender el partido y exponer el incidente en su reporte arbitral.
Unos días atrás, otros porristas riñeron con la hija de un árbitro al final del encuentro entre Potros del Río y Real Colo Colo, en las gradas de la cancha de la colonia 21 de marzo, haciendo evidente la indiferencia a las sanciones anunciadas recientemente por las autoridades como medida para prevenir la violencia y actos antideportivos en el balompié local.
Antes de la suspensión del encuentro, el Juventus FC se encaminaba al triunfo al terminar el primer lapso con una ventaja de 5-3. Ángel Aguilar firmó doblete para el cuadro rojiblanco, Naín González anotó al 20´, Brayan Escalante hizo lo propio al 36´ y Enrique González firmó el quinto al minuto 42. Por el Juventus había anotado Santiago Díaz al 4´ y 28´, mientras que Ángel Fernández aportó un tanto al minuto 30.