Emilio García gana en el Mr. Nuevo León 2026: se prepara para el Mr. México 74

Emilio García Hernández dejó ver que llegará en nivel óptimo a la edición 74 del Clásico Mr. México, al conquistar el primer lugar de su categoría en el Mr. Nuevo León 2026, que se realizó el pasado fin de semana en Monterrey.

Sobre la tarima del Gimnasio Nuevo León, el atleta monclovense lució gran simetría, definición y estética, lo que le valió para adjudicarse un monumental trofeo y la medalla dorada dentro de la categoría Veteranos.

Dicha división registró una numerosa cantidad de contendientes y un alto nivel de exigencia, puesto que para atletas neoleoneses estaba en juego la clasificación al Mr. México 74. Por su parte, García Hernández ya tenía el boleto asegurado como representante de Coahuila, y su participación fue de exhibición.

Emilio tomó el Mr. Nuevo León como último fogueo previo al Clásico Mr. México, evento en el que competirá del 1 al 4 de octubre en el World Trade Center de la capital del país, en la división de Veteranos 60-64 años. El monclovense ya tiene en su haber un par de títulos en la máxima justa del fisicoconstructivismo nacional, obtenidos en las ediciones de 2023 y 2024.

Además de Emilio García Hernández, la monclovense Olaya Elizabeth Treviño también forma parte de la delegación de Coahuila que participará en el Mr. México 74, para competir en Bikini Fitness.