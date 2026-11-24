El superlíder Real Tigres sufrió más de lo presupuestado frente a un aguerrido Real Lauritos, en un ríspido duelo que terminó con división de puntos tras empatar 2-2, dentro de la quinta jornada del balompié fronterense.

Los felinos se presentaron al compromiso como favoritos, tras ostentar el primer puesto de la tabla y mantener la etiqueta de invicto, pero el Real Lauritos no se achicó, le jugó al tú por tú y logró negociar la igualada en uno de los partidos más parejos de la cartelera del pasado domingo.

Gamaliel Escalante y Obed Ríos firmaron las anotaciones de Tigres, mientras que la escuadra albinegra respondió con goles de Luis Espinoza y Raúl Lara para nivelar los cartones. La igualdad también se reflejó en las expulsiones, pues ambos equipos terminaron con 10 jugadores, ya que Héctor Hernández vio la tarjeta roja por Real Lauritos, mientras que Jonathan Regulo fue expulsado por Tigres.

Con el empate, los felinos conservaron el liderato en el Grupo 1 de la categoría Primera, tras llegar a 11 unidades, mientras que Lauritos acumuló 6 puntos.