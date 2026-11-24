México aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 al derrotar este martes 4-0 a Camerún. Miguel Rivera, Adán Sánchez y Gerson Gutiérrez, autor de un doblete, marcaron los goles de una victoria que dejó al conjunto mexicano con dos triunfos en sus primeras dos presentaciones.

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda llegó a seis puntos y tomó el primer lugar del grupo K por diferencia de goles. Con el boleto a la siguiente ronda asegurado, su último compromiso de la fase inicial será contra Venezuela, selección que también ganó sus dos primeros partidos y mantiene la disputa por la cima.

¿Cómo se construyó la goleada?

La goleada se construyó después del descanso. Durante los primeros 45 minutos, el Tricolor buscó abrir espacios y tuvo una oportunidad clara con "Mono" Martínez, quien no logró convertir frente al arco. El marcador permaneció sin movimientos hasta el inicio del complemento, cuando México encontró la precisión necesaria para tomar ventaja.

Miguel Rivera abrió la cuenta al minuto 51 con una volea dentro del área tras un tiro de esquina. La anotación rompió el equilibrio y permitió al conjunto nacional encaminar el encuentro. Poco después, Adán Sánchez convirtió un penal para ampliar la diferencia y obligar a Camerún a buscar una respuesta.

Detalles de la victoria

México mantuvo la presión ofensiva y encontró el tercer tanto al minuto 75. Sánchez remató de tacón un centro desde la derecha y estrelló el balón en el poste; Gerson Gutiérrez aprovechó el rebote para empujarlo a la red. El gol aumentó una ventaja que el equipo mexicano ya controlaba en la segunda mitad.

Gutiérrez volvió a aparecer en el cierre para completar su doblete y establecer el 4-0 definitivo. Su aportación terminó de resolver un partido que había llegado sin goles al descanso y convirtió la jornada en el segundo triunfo consecutivo del Tricolor dentro del torneo.

El resultado se sumó al 1-0 obtenido frente a Rumania en el debut. México acumula así cinco goles a favor y ninguno en contra, con seis unidades de seis posibles. Venezuela también llega invicta al duelo entre ambos, después de imponerse 2-1 a Camerún y 1-0 a Rumania.

¿Qué sigue para México?

El enfrentamiento por el liderato está programado para el viernes 27 de noviembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. Un empate le bastaría al Tricolor para conservar el primer puesto gracias a su mejor diferencia de goles. La clasificación ya está resuelta; queda definir desde qué posición afrontará la eliminación directa.