Acereros "B" tuvo una práctica de bateo y, en 4 entradas y media, labró una holgada victoria de 19 carreras por 4 sobre Castaños, en disparejo duelo que libraron durante la serie 11, en la categoría 9-10 años de la Liga de Béisbol Furiazul.

La novena acerera se adelantó con un rally de 4 carreras en la primera tanda, el cual incluyó un jonrón de Mateo Vázquez con 2 corredores a bordo. Para el segundo rollo, Vázquez pegó otro vuelacercas de 3 anotaciones y Alexis Heredia disparó un batazo de vuelta entera, con un compañero en los senderos, para liderar un rally de 6 que amplió el dominio del acero.

El tercer episodio le dejó 5 carreras más a Acereros "B", mientras que en la cuarta entrada, Vázquez pegó su tercer bambinazo de la tarde y Alejandro Medina disparó otro jonrón para liderar una producción de 4 que selló la ventaja. Por su parte, el conjunto castañense descontó con timbres de Matías Castillo y Daniel Romo en la apertura de la cuarta tanda, y otro par en la quinta.

En el montículo, Alejandro Medina tuvo una notable actuación para acreditarse el éxito, mientras que Mateo Vázquez fue el bateador más contundente de la jornada al pegar de 4-4 con 9 impulsadas y 4 rayitas pintadas. Por su parte, Matías Castillo se llevó el revés por los castañenses.