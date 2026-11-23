En duelo de sotaneros, el equipo de Nueva Creación tuvo más fortuna frente al arco y terminó venciendo al Deportivo Elite por la mínima diferencia de 3 goles a 2, durante la quinta jornada de la Liga de Fútbol Intermunicipal de Frontera.

Rigoberto Ríos, Yahir Sánchez y Juan Quiroz firmaron las anotaciones que encaminaron a los creacionistas a su segunda victoria de la campaña, para llegar a 6 puntos y despegarse del oscuro fondo de la tabla. Por su parte, Uriel Barboza y Eduardo Hernández se despacharon con un tanto para acercar al conjunto escarlata, el cual sigue sin sumar puntos en la presente campaña, luego de cinco derrotas en fila.

El Deportivo Barrery no tuvo la capacidad defensiva para hacerle frente al Santos ATF y terminó cargando con una goleada de 5-1, en otro partido correspondiente a la categoría Primera.

Juanjo Aguilar y Abraham Reyes firmaron dobletes para apuntalar la ventaja santista, la cual fue redondeada por Víctor Rodríguez con un tanto en la recta final del tiempo reglamentario; a su vez, el Deportivo alcanzó a rescatar la honra con un solitario gol de Eduardo Vázquez.