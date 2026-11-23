Adrián Ramírez tiró lumbre en 7 innings y dirigió a los Diablos a una victoria por blanqueada de 6-0 sobre D-backs, para tomar ventaja en la serie semifinal de la Liga de Béisbol de jugadores de 40 años y más.

El pasado sábado, en la lomita del Parque Infantil, el "Zurdo" de Piedras Negras apenas permitió cinco hits en toda la ruta, concedió un boleto y a cambio dejó abanicando la brisa a siete bateadores, para adjudicarse el triunfo que puso a los pingos a un paso de la final.

La dominante actuación de Ramírez fue respaldada con una rayita de Alberto Ramos en el segundo episodio, mientras que en la quinta entrada aparecieron Felipe Cano, Damián López, Jorge Córdova, Uriel Mena y José De la Cruz, elaborando un rally de cinco carreras que le puso el remache a la victoria.

Por las serpientes, Raúl Villarreal cargó con la derrota después de lanzar cinco entradas y dos tercios, lapso en el que admitió seis anotaciones. La serie continuará el próximo sábado con D-backs obligado a ganar para llevar la serie a un tercer juego, mientras que Diablos va por un triunfo para confirmarse como finalista.

Los Gigantes de Castaños tomaron la iniciativa al vencer a domicilio a Rieleros de Frontera, con apretada pizarra de cuatro carreras a tres. En encuentro que se escenificó en el Parque Ferrocarrilero, Jorge Zapata figuró con sólida serpentina para apuntarse el acierto frente a Gabriel Banda.