Con una clara superioridad en la cancha de la Secundaria 1, el Cruz Azul de San Buena selló una goleada de 4-0 frente a la escuadra de Colza Pegasso y cerró la fase regular como el mejor equipo de la Liga Mayor de Fútbol.

En el cotejo de la fecha 14 y última del calendario regular, la máquina celeste salió con la mecha encendida y labró una abultada victoria que le valió la primera posición de la tabla. Jorge Herrera, Juan Galván, Javier Méndez y Jaime Aranda firmaron las anotaciones que reflejaron en el tanteador el dominio ejercido durante los 90 minutos de juego.

La victoria le otorgó el liderato al conjunto cruzazulino, tras sumar 27 puntos a lo largo de la competencia, mientras que Pegasso terminó con una suma de 15 unidades, teniendo ambos un lugar reservado en la "fiesta grande".

En el partido, Cruz Azul mostró un juego ofensivo desde el inicio, lo que les permitió marcar rápidamente y mantener el control del encuentro. La defensa de Colza Pegasso no pudo contener los embates de la máquina celeste, que se mostró superior en todas las líneas.

En duelo de abajeños, los equipos de SIMAS y Real Galope dividieron puntos tras empatar 2-2 en la cancha del Deportivo AHMSA. Juan Cardiel anotó a los minutos 10 y 52 por los galopantes, mientras que SIMAS respondió con tantos de Juan Rodríguez al 48 y Juan Ibarra al 80, para sellar un justo empate.