Los Dallas Cowboys podrían disputar un partido de temporada regular en México en 2027, señaló Roger Goodell, comisionado de la NFL. Durante una entrevista con ESPN, realizada en el marco del encuentro entre San Francisco y Minnesota en Ciudad de México, el directivo explicó que la liga analiza las opciones y que Dallas ya expresó su deseo de participar.

"Hay una oportunidad", respondió Goodell al periodista John Sutcliffe. El comisionado señaló que acomodar los encuentros requiere revisar el calendario, especialmente porque la NFL planea disputar 10 partidos internacionales en 2027. Hasta el momento, la posible visita de los Cowboys permanece pendiente de una decisión de la liga.

Jerry Jones quiere llevar a los Cowboys a México. Jerry Jones, propietario y gerente general de Dallas, ha manifestado su preferencia por México como destino internacional. Después del partido de los Cowboys contra los Ravens de Baltimore en Brasil, el empresario reiteró que le gustaría volver al país, donde la franquicia mantiene una amplia base de seguidores.

Goodell confirmó que ha conversado con Jones sobre esa posibilidad. También destacó el interés de los aficionados mexicanos por ver a Dallas y consideró que un encuentro del equipo tendría una fuerte respuesta del público. La selección de las franquicias dependerá de cómo se integren los compromisos internacionales al resto de la temporada.

La NFL tiene acuerdo con México hasta 2028. La liga anunció en febrero un convenio para celebrar partidos de temporada regular en el Estadio Banorte durante 2026, 2027 y 2028. El compromiso forma parte de su estrategia para ampliar la presencia del fútbol americano en México, donde mantiene una oficina desde 1998 y calcula una afición de 40 millones de personas.

El partido entre 49ers y Vikings del 22 de noviembre marcó el regreso de la NFL al país después de cuatro años. Goodell comparó la atención y el ambiente de estos encuentros con un "mini Super Bowl" a mitad de temporada. También expresó su intención de extender la relación con México más allá del acuerdo vigente.

Cuándo jugaron los Cowboys por última vez en México. Dallas tiene cuatro antecedentes de pretemporada en territorio mexicano. Enfrentó a los Houston Oilers en 1994, a los Kansas City Chiefs en 1996, a los New England Patriots en 1998 y a los Oakland Raiders en 2001. Tres encuentros se disputaron en el entonces Estadio Azteca y uno en el Estadio Universitario de Monterrey.

Su presentación más reciente terminó con una victoria de 21-6 sobre los Raiders. Si la visita se concreta en 2027, Dallas regresaría a México después de 26 años y disputaría su primer encuentro de temporada regular en el país. El rival y la fecha tendrán que definirse cuando la NFL anuncie los equipos del siguiente calendario internacional.