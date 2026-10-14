Acereros B se impone a Padres: victoria en la Liga Furiazul

Con un explosivo rally de seis carreras en la quinta entrada, el equipo de Acereros B se despegó en la pizarra y gestó una victoria por marcador de 10-4 sobre Padres, en duelo correspondiente a la categoría Pre-Junior de la Liga de Béisbol Furiazul.

Gael Cancino timbró en el cierre del primer rollo para darle la iniciativa a la tropa acerera, mientras que Omar García cruzó el plato en el segundo episodio para poner el 2-0 en el marcador. Para la tercera tanda, Tadeo González y el mismo Cancino sumaron un par de rayitas y Acereros B parecía encaminarse a una victoria sin contratiempos.

Padres respondió en la parte alta de la quinta entrada con un jonrón solitario de Brandon Medellín; luego anotaron Brayan Medellín y Mackensi Valdez para recortar la distancia 3-4. Los frailes amenazaban con la remontada, pero el ataque acerero se hizo presente en el fondo del quinto capítulo con un rally determinante.

Cancino timbró su tercera rayita del encuentro, Alexander Sanmiguel produjo dos con cuadrangular, seguido por Ian Ruiz, Omar García y Baruk Tobías para fabricar seis anotaciones que impulsaron a la novena azul hacia el triunfo. Por último, Brandon Medellín cruzó el pentágono en la apertura del séptimo capítulo, solamente para acercar a los Padres.

En la lomita del Parque AHMSA, Tadeo Tobías trabajó cuatro sólidas entradas en las que no admitió hit ni carrera, anotándose el triunfo; por su parte, Brayan Medellín se llevó el descalabro. Al ataque, Cancino terminó con marca de 3-2, Omar García bateó de 2-2 y Liam Alcalá se fue de 4-2.