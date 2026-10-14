Colonia Obrera se afianza en el subliderato tras vencer 7-1 a Miravalle

Héctor Morado y Ramses Oviedo conformaron una contundente dupla en el ataque de la Colonia Obrera y juntos lideraron la goleada de 7-1 sobre el sotanero Miravalle durante la jornada 9 de la Liga Municipal de Fútbol.

Sobre la cancha de la colonia Azteca, los obreros ejercieron una clara superioridad desde que el balón se puso a rodar y contaron con una certera ofensiva que resolvió el encuentro con una abultada ventaja.

Oviedo abrió su cuenta goleadora al minuto 15 y posteriormente volvió a marcar al 58 para redondear su actuación; por su parte, Morado reforzó la ventaja con tantos al 50 y 70; además, su doblete le valió para tomar la delantera en la tabla de goleo, con 15 dianas.

Por su parte, Héctor Sarabia se encargó de abrir el marcador a los 7 minutos, Eruviel Ortiz aportó un tanto al 25, mientras que el arquero Jesús Solano apareció al 90 para ponerle el remache a la victoria. Del lado de la "Mira", Maykol Aguilar dio la cara con gol al 77 para salvar la honra.

Con el triunfo, la Obrera se afianzó en el subliderato de la máxima división del balompié municipal, con 20 puntos conseguidos en 9 encuentros, a la vez que el Club Deportivo Miravalle sigue en el sótano con una unidad, tras un empate y 8 descalabros.