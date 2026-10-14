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Cerveceros vence a Halcones: 1-0 en Chinameca
La escuadra de Cerveceros se posiciona en el cuarto lugar de la tabla tras su victoria en Chinameca, alcanzando 15 puntos.
La escuadra de Cerveceros alcanzó el cuarto puesto de la tabla después de la victoria de 1-0 conseguida ante Halcones de la colonia Chinameca, en reñido duelo que protagonizaron dentro de la octava fecha de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.
El pasado sábado, en la cancha de la Unidad Deportiva, la oncena cervecera sacó una valiosa victoria con 10 hombres frente a unos aguerridos emplumados. El resultado le permitió alcanzar las 15 unidades y situarse en la cuarta posición de la categoría "A", mientras que los Halcones se quedaron con 9 unidades.
Rogelio González se convirtió en la figura tras firmar el gol que significó la ventaja, en un partido que parecía complicársele a Cerveceros tras la expulsión de Raúl Briones.
Nadadores y Jalisco protagonizaron un duelazo de ofensivas y terminaron repartiendo puntos tras igualar 4-4 en encuentro correspondiente a la categoría "B" de jugadores de 40 años.
El equipo nadadorense contó con doblete de Juan Luis Cedillo, el cual fue reforzado con anotaciones de Carlos Reyes al 63´ y Fidencio Rodríguez al 77´; por su parte, los tapatíos respondieron con goles de Rodrigo Gutiérrez al 26´, Jorge Beltrán al 53´ y Julio Martínez al 76´, mientras que el empate definitivo fue producto de un autogol cometido por Ezequiel Ruiz.