Cerveceros vence a Halcones: 1-0 en Chinameca

La escuadra de Cerveceros alcanzó el cuarto puesto de la tabla después de la victoria de 1-0 conseguida ante Halcones de la colonia Chinameca, en reñido duelo que protagonizaron dentro de la octava fecha de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

El pasado sábado, en la cancha de la Unidad Deportiva, la oncena cervecera sacó una valiosa victoria con 10 hombres frente a unos aguerridos emplumados. El resultado le permitió alcanzar las 15 unidades y situarse en la cuarta posición de la categoría "A", mientras que los Halcones se quedaron con 9 unidades.

Rogelio González se convirtió en la figura tras firmar el gol que significó la ventaja, en un partido que parecía complicársele a Cerveceros tras la expulsión de Raúl Briones.

Nadadores y Jalisco protagonizaron un duelazo de ofensivas y terminaron repartiendo puntos tras igualar 4-4 en encuentro correspondiente a la categoría "B" de jugadores de 40 años.

El equipo nadadorense contó con doblete de Juan Luis Cedillo, el cual fue reforzado con anotaciones de Carlos Reyes al 63´ y Fidencio Rodríguez al 77´; por su parte, los tapatíos respondieron con goles de Rodrigo Gutiérrez al 26´, Jorge Beltrán al 53´ y Julio Martínez al 76´, mientras que el empate definitivo fue producto de un autogol cometido por Ezequiel Ruiz.