Brian Gutiérrez podría dejar Chivas por problemas de inseguridad

# Brian Gutiérrez podría dejar Chivas en invierno por problemas de inseguridad

El futbolista Brian Gutiérrez podría abandonar las Chivas de Guadalajara durante el próximo mercado de invierno debido a una situación de inseguridad que habría afectado a una persona cercana a su entorno familiar en Guadalajara. La información fue difundida por el periodista Jesús Hernández, especializado en noticias del conjunto rojiblanco.

Inseguridad, una posible razón para salir de Chivas

De acuerdo con los reportes, una persona cercana a Brian Gutiérrez habría vivido un incidente relacionado con la inseguridad y, posteriormente, regresó a Estados Unidos. Esta situación podría influir en la decisión del mediocampista de abandonar el fútbol mexicano y buscar una nueva oportunidad en la Major League Soccer (MLS), liga de la que llegó al Guadalajara.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del jugador ni de la directiva de Chivas sobre una posible salida. Además, otros reportes periodísticos han descartado que el futbolista tenga decidido dejar el equipo.

Brian Gutiérrez no logra consolidarse con el Rebaño Sagrado

El mediocampista de 23 años llegó a Chivas procedente del fútbol estadounidense con expectativas de convertirse en una pieza importante del equipo. No obstante, durante el torneo ha tenido dificultades para mantener la continuidad y asegurar un lugar en el once titular.

El pasado 10 de octubre, Gutiérrez disputó los 90 minutos del partido ante Atlas y registró una asistencia en el empate 1-1.

Pese a los rumores sobre su futuro, el jugador mantiene contrato con Guadalajara hasta el 30 de junio de 2030, por lo que cualquier posible transferencia tendría que negociarse con la institución.

Por ahora, el futuro de Brian Gutiérrez permanece incierto. Su posible regreso a la MLS dependerá de cómo evolucione la situación y de si aparece una oferta formal durante el mercado de invierno.