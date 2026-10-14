Victoria del Real Betis sobre el Porto: 3-2 en Champions

# Real Betis vence 3-2 al Porto en la Champions League; Fidalgo y Santiago Giménez se enfrentan

El Real Betis consiguió una emocionante victoria por 3-2 frente al Porto en la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, disputada este miércoles 14 de octubre de 2026. El encuentro generó expectativa por el duelo entre los mexicanos Álvaro Fidalgo, del conjunto español, y Santiago Giménez, delantero del equipo portugués.

Betis remonta y se queda con los tres puntos

El conjunto español abrió el marcador al minuto 47, cuando Abde Ezzalzouli mandó el balón al fondo de las redes. Sin embargo, el Porto reaccionó y le dio la vuelta al resultado con anotaciones de Gabriel Veiga, al minuto 54, y Samu Aghehowa, al 61.

Cuando parecía que los portugueses se llevarían la victoria, el Betis respondió con un gol de Cucho Hernández al minuto 74. Finalmente, Isco convirtió un penalti al 84 para sellar el triunfo por 3-2.

¿Qué pasó con Fidalgo y Santiago Giménez?

Aunque el partido fue presentado como un enfrentamiento entre ambos futbolistas mexicanos, Álvaro Fidalgo no tuvo participación con el Real Betis, mientras que Santiago Giménez ingresó en los minutos finales con el Porto, de acuerdo con reportes deportivos.

¿Cuándo vuelven a jugar?

El Real Betis recibirá al Feyenoord el próximo 21 de octubre, mientras que el Porto enfrentará al PSV un día antes, en la tercera jornada de la Champions League.

Fuente original: [SDPnoticias: Fidalgo se impone a Santiago Giménez; Real Betis derrota 3-2 al Porto](https://www.sdpnoticias.com/deportes/fidalgo-se-impone-a-santiago-gimenez-real-betis-derrota-3-2-al-porto/)