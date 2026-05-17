Charros de Jalisco triunfan 9-2 sobre Acereros en Monclova

Con ataques en la primera y novena entrada, los Charros de Jalisco soportaron un triunfo por pizarra de 9-2 sobre Acereros para quedarse con la serie. Tavárez tuvo una apertura complicada con 3 carreras permitidas en 3.1 innings, contando con relevo de 7.

En la apertura del juego, Kyle Garlick conectó rodado al jardín central para producir la quinielera en los spikes de Jared Walsh, luego, Joshua Fuentes recibió base por bolas y Willie Calhoun llegó de caballito para timbrar el 2-0, mientras que Kyle Garlick anotó la tercera rayita para los jaliscienses por balk de Tavárez.

Acereros descontó hasta el fondo del quinto episodio, cuando Juan Mora galopó hasta el home plate a toda velocidad tras un lanzamiento desviado de Grotz, después, Eric Filia pegó rodado de out a primera base y movió a Luis González para timbrar la segunda rayita y acercar al equipo de casa 3-2.

Los Charros se despegaron en la séptima alta cuando José Aguilar sumó la cuarta rayita, impulsado por Luis Carlos Martinez con rodado a tercera; Kyle Garlick agregó una más con jonrón solitario ante Edgar Navarro, mientras que en el octavo capítulo sacudieron al novato monclovense Oscar Soria con un rally de 4 que le dio tintes de paliza al score final.

Juan Mora y Fernando Flores pegaron de 4-2 para liderar una ofensiva acerera que disparó 8 hits. Para mañana, en el tercer juego de la serie, Acereros saldrá con Amilcar Carreón para buscar el de la honra, mientras que Charros va por la limpia con Luis Payán en el montículo.