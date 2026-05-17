Astros vencen 14-6 a Tigres del Oriente en emocionante partido

Con rally de 6 carreras en la cuarta entrada y otro de 5 en la quinta, el equipo de Astros labró una abultada victoria por pizarra de 14-6 sobre Tigres del Oriente y refrendó el liderato de la Liga de Béisbol de 60 años y más.

En cotejo que le puso el cerrojo a la novena serie del calendario regular, la novena felina estrenó los cartones en el primer rollo con una anotación de Martín Peña, pero los espaciales respondieron oportunamente con anotación de Emeterio González en la segunda tanda para el empate, mientras que Alberto Reyes timbró en la apertura del tercer rollo para tomar la delantera 2-1.

Para el fondo de la tercera entrada reapareció Peña para nivelar los cartones, sin embargo, los Astros encendieron la mecha en el cuarto episodio y consiguieron un rally de 6 anotaciones para ponerse al frente, después se despegaron considerablemente en la quinta con una producción de 5, mientras que Marino Vázquez timbró en la parte alta de la sexta para ampliar la ventaja 14-2.

Los Tigres hicieron la intentona en la recta final del cotejo, pero apenas les alcanzó para descontar con triple producción en el cierre de la sexta tanda, y una rayita más a cargo de Juan Cuéllar en el séptimo capítulo.

El resultado fue soportado por José Guadalupe Rodríguez con sólida serpentina de 7 innings, registrando 6 carreras, 13 hits, 3 pasaportes y un chocolate, imponiéndose en el duelo de pitcheo ante Hugo Montes quien lanzó 2 entradas, siendo relevado después por 2 lanzadores.

Con este triunfo, los Astros mejoraron su marca a 7-1 en la primera posición del standing, mientras que los Tigres del Oriente se quedaron con récord de 6-2, con un cotejo pendiente.