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Queens se impone 8-2 a Linces: Castillo y Arreola destacan

El equipo de Queens mostró su fuerza ofensiva con un rally de 4 carreras en la sexta entrada.

Edson Rojas
Por Edson Rojas - 17 mayo, 2026 - 07:41 a.m.
Queens se impone 8-2 a Linces: Castillo y Arreola destacan
Las Queens se impusieron ante Linces por clara diferencia de 8 carreras a 2.

Greis Castillo y Victoria Arreola batearon de 3-2, ambas con un jonrón de campo, y guiaron al equipo de Queens a un triunfo por pizarra de 8-2 sobre Linces en encuentro que sostuvieron ayer en el campo de la Unidad Deportiva, dentro de la serie 12 de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Las reinas no tardaron en tomar el control de la pizarra, gracias a un jonrón de Castillo con Renata Medrano y Ximena Villalobos a bordo para adelantarse 3-0; por otra parte, en el cierre de la inicial, Enid Díaz y Ruby Sandoval cruzaron el plato con las que a la postre fueron las únicas carreras para la escuadra felina.

 

En el cuarto rollo, Victoria Arreola se despachó con un jonrón solitario para ampliar la distancia en los cartones, 4-1, mientras que en la sexta tanda la victoria fue remachada con un rally de 4 anotaciones. Medrano inició el ataque, luego timbraron Ximena Villalobos, Castillo y Mendoza para sellar los números definitivos en el score.

 

Renata Medrano salió a relucir en el círculo de pitcheo con relevo de 4.1 innings, en los cuales no aceptó carrera ni hit, dio un boleto y a cambio dejó a 9 bateadoras abanicando la brisa, para anotarse el éxito; a su vez, Karla Salas sufrió el descalabró tras lanzar 7 entradas de 8 carreras, 12 hits, 2 ponches y 3 pasaportes.

Por otro lado, Lucia Contreras reforzó la artillería de las Queens al pegar de 3-2, mientras que Ximena Villalobos pegó de 2-1 con un par de timbres.

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Las reinas remacharon la victoria con un rally de 4 en la sexta entrada.

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