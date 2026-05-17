Diego Cocca no define su futuro en Atlas: incertidumbre en el club

La continuidad de Diego Cocca con Atlas continúa sin definirse y en los pasillos rojinegros todavía existe incertidumbre sobre quién encabezará el proyecto deportivo rumbo al Apertura 2026. Aunque la nueva directiva mantiene la esperanza de convencer al estratega argentino, las negociaciones todavía no llegan a un acuerdo definitivo.

Fuentes cercanas a la institución revelaron que ya existieron los primeros acercamientos entre ambas partes, pero hasta el momento no hay condiciones cerradas que permitan asegurar la permanencia de Diego Martín Cocca al frente del banquillo rojinegro. El técnico analiza cuidadosamente el panorama deportivo y administrativo antes de tomar una decisión.

Mientras el plantel disfruta del periodo vacacional tras concluir su participación en el torneo, la dirigencia encabezada por José Miguel Bejos trabaja paralelamente en la transición operativa del club, un escenario que también influye en la continuidad del entrenador argentino.

Cocca busca un proyecto sólido y con estructura clara, donde tenga participación importante en la toma de decisiones deportivas, especialmente en temas relacionados con refuerzos, planeación y conformación del plantel. Del otro lado, los nuevos propietarios todavía atraviesan el proceso de adaptación que implica manejar una institución de fútbol profesional en el máximo nivel del fútbol mexicano.

A pesar de ello, dentro del club existe interés genuino por mantener el proyecto encabezado por el entrenador argentino, quien ha sido pieza importante en la identidad competitiva del Atlas en los últimos años. Sin embargo, el propio estratega dejó claro recientemente que su continuidad ya no depende exclusivamente de él.

"Ya no depende de mí", comentó Cocca en su última comparecencia pública, dejando la decisión en manos de la directiva rojinegra y alimentando todavía más las dudas alrededor de su futuro.

Además, trascendió que después del partido ante Cruz Azul, el técnico sostuvo algunas conversaciones con integrantes del plantel, aunque sin garantizarles que volverá para dirigir al equipo en el próximo semestre. Esa postura también generó incertidumbre dentro del vestidor, donde varios jugadores siguen sin conocer quién encabezará el proyecto para el siguiente campeonato.

Actualmente, Grupo PRODI y Orlegi Sports todavía trabajan de manera conjunta durante el proceso de transición administrativa. No obstante, se espera que a partir del próximo 1 de julio los nuevos dueños asuman completamente la operación autónoma del Atlas.

El calendario también comienza a jugar un papel importante. El plantel rojinegro tiene programado reportar a la pretemporada el próximo 10 de junio, de cara al arranque de la Liga MX a mediados de julio. Por ello, la directiva sabe que necesita resolver cuanto antes la situación de Diego Cocca o, en caso contrario, comenzar la búsqueda de otro entrenador para el Apertura 2026.