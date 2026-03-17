Acereros de Monclova inicia su campamento de preparación para la temporada 2026

A un mes del juego inaugural, el Club Acereros de Monclova dio a conocer la lista completa de jugadores invitados al campamento de preparación de cara a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol.

Esta semana, la organización monclovense hizo pública una lista de 57 jugadores que trabajarán bajo las órdenes del cuerpo técnico que comanda Gabriel Castro, buscando un lugar en el roster con el que la Furia Azul afrontará el inicio de la campaña.

Como catchers aparecen Santiago Chávez, Fernando Flores, Oscar Jiménez, Francisco Acuña y Julio Saldaña, mientras que entre las opciones en el infield aparecen José Peraza, Balbino Fuenmayor, Alan Trejo, Ramón Hernández, Jecksson Flores, Rodolfo Amador, Aldo Núñez, Elvin Carrillo, Carlos Tirado, Valentín Gámez, Miguel Palos, Jonathan Ovalle y Abiam Cruz.

Por otra parte, en el outfield figuran Eric Filia, Luis González, Bryan Corral, Juan Mora, Romer Cuadrado, Mauricio Ledesma, Pedro Hernández, Héctor Luque y Edgar Silva.

El grueso de la lista de invitados a la pretemporada está compuesto por los lanzadores, con un total de 30 elementos, entre los que destacan Wilmer Ríos, Brady Miller, Edgar Arredondo, Yofrec Díaz, Pedro Reyes, Iván Armstrong, Carlos Romero, Jackson Goddard, Jorge Rodríguez, Estalin Ortiz, Mark Simon, Ryley Gilliam, Joseph Kickham y el retorno de Rodolfo Martínez.

También aparecen en el staff de pitcheo, Juan de los Santos, Christian Cosby, Jorge Tavarez, Chávez Fernander, Amilcar Carreón, Agustín Herrera, Jonathan López, Oscar Soria, Rolando Mora, José Soria, Patricio Ress, Juan Cerda, Hiram Sánchez, Eduardo Quiñonez y José Matrecitos.

Con este grupo de jugadores, Acereros continuará su campamento de preparación y un programa de 19 juegos de pretemporada, antes del opening day que se realizará el 17 de abril en Jalisco, ante Charros.