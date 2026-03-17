Valquirias se impone a Sirenas en el Gimnasio Municipal Milo Martínez

En encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Temporada 2026, el conjunto de Valquirias mostró un dominio claro de principio a fin y requirió de tan solo dos sets para vencer a la escuadra de Sirenas, en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

Valquirias marcó el ritmo del partido desde el arranque, con ataques bien colocados y un sólido trabajo en la red, lo que les permitió tomar ventaja sin mayores complicaciones hasta cerrar el parcial con ventaja de 25-16.

Para el segundo set, el control del partido se mantuvo del mismo lado y las Valquirias terminaron por sentenciar el encuentro con un contundente 25-17, consiguiendo una victoria categórica que las coloca como la escuadra más sólida en la parte inicial del torneo.

En otro partido de la categoría Femenil, el equipo de Lonas hizo valer su superioridad al imponerse sin mayores complicaciones sobre el conjunto de New, en apenas dos sets.

Las felinas marcaron diferencia desde el inicio, desplegando un juego agresivo que rápidamente rindió frutos. Con parciales de 25-12 en el primer set, dejaron en claro su intención de quedarse con el triunfo, el cual terminaron asegurando con cartones de 25-15 luego de otra certera exhibición en el segundo capítulo del partido.