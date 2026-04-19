Acereros de Monclova aplastan a Charros de Jalisco: 21-3

Balbino Fuenmayor tuvo una jornada de 5-3 con grand slam y 6 producciones, Rodolfo Amador impulsó 4 y José Peraza timbró en 4 ocasiones, mientras que en el montículo lució Brady Miller con magistral labor de 5 entradas, para apuntalar a los Acereros a un triunfo por paliza de 21-3 sobre Charros de Jalisco, para dividir la serie en el Estadio Panamericano.

La Furia Azul no tardó en ponerse al frente. En la apertura del primer episodio, Balbino Fuenmayor conectó doblete productor en los spikes de Luis González, mientras que Rodolfo Amador disparó otro extrabase que trasladó a la tierra prometida a José Peraza y "Balbineitor". Posteriormente, los jaliscienses respondieron en el cierre de la segunda tanda con una rayita pintada por Kyle Garlick para el descuento.

Acereros continuó la ofensiva en la parte alta del tercer rollo y se despegó con una rayita pintada por Peraza tras un elevado de sacrificio de Ramón Hernández, mientras que Amador impulsó a Fuenmayor para ampliar la diferencia 5-1.

Ya en la cuarta entrada, el conjunto monclovense elaboró un rally de 5 para darle tintes de paliza al score. Alan Trejo con doblete impulsó la sexta anotación por conducto de Juan Mota, mientras que Balbino apareció sobre el pentágono con la mecha encendida y detonó un cuadrangular con las bases llenar, completando la decena en la cuenta visitante.

Pero Acereros no se conformó y en el quinto rollo fue por más. Bryan Corral pegó sencillo al prado izquierdo para remolcar 2 carreras a cargo de Santiago Chávez y Mora, Trejo pintó una rayita tras un error de Garlick en la primera base, Peraza impulsó a Corral, González timbró tras un rodado de out de Fuenmayor a la inicial, mientras que Hernández con su jonrón 50 en LMB cerró el inning con un racimo de 6 anotaciones.

Los Charros acortaron la diferencia en el fondo del sexto episodio con anotación de Donny Sands, mientras que la Furia Azul volvió a despegarse en la séptima alta con carreras de González y Peraza, a la vez que los locales consiguieron la tercera rayita en el fondo de la misma tanda, con cuadrangular en solitario de José Aguilar.

Para el noveno rollo, Acereros le puso el cerrojo al triunfo con una triple producción que inició Trejo con un doblete productor en los spikes de Fernando Flores y Mora, mientras que el mismo Trejo timbró la definitiva impulsado por Aldo Nuñez con línea a la pradera derecha.

Brady Miller tuvo una notable actuación de 5 innings, con 4 hits y una rayita admitida, concedió un boleto y abanicó a 3 bateadores, para registrar su primer acierto de la campaña. Carlos Romero lanzó la sexta entrada con una carrera en contra, Jorge Rodríguez aceptó una rayita en una entrada trabajada, siguió Rodolfo Martínez con un capítulo sin daño, mientras que Estalin Ortiz bajó el telón con hermética aparición en el noveno rollo.

Para hoy, en el tercero y decisivo de la serie, Jackson Goddard abrirá por Monclova para medirse a Luis Payán, en punto de las 5:00 de la tarde.