Carlos Villarreal inaugura el Torneo de Copa 2026 en Monclova

Con una colorida ceremonia protagonizada por 61 equipos, ayer por la tarde fue inaugurado oficialmente el Torneo de Copa 2026 de la Liga de Fútbol de Veteranos Máster-Oro-Platino.

El evento de apertura tuvo como escenario el Auditorio Hermanos Rangel de la Unidad Deportiva, y contó con la asistencia del alcalde Carlos Villarreal Pérez, del director de Deportes, Daniel Morales, además de la directiva del circuito de balompié que dirigen Vicente Montano y Ramón Silva.

El munícipe y demás autoridades presentes hicieron entrega de uniformes a las 61 escuadras que integran las 6 diferentes categorías del circuito, mientras que la Liga le correspondió a Villarreal Pérez con un reconocimiento.

Para hacer oficial el inicio del Torneo de Copa 2026, Daniel Morales tomó el micrófono para realizar la toma de protesta, acompañando posteriormente al alcalde Carlos Villarreal y a Vicente Montaño para dar la simbólica patada inicial.