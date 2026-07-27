Acereros de Monclova buscan asegurar su lugar en playoffs ante Dorados

Tras la barrida recibida el fin de semana en Jalisco, los Acereros de Monclova abren hoy su última serie como local de la temporada, ante Dorados de Chihuahua, con la urgencia de ganar para afianzarse en zona de playoffs.

La Furia Azul cayó al quinto puesto tras la serie ante Charros, quedando con marca de 42 victorias e igual número de derrotas. La novena monclovense tiene tan solo un juego de ventaja sobre Rieleros de Aguascalientes que ocupa la sexta posición, y 2 por encima de Algodoneros de Unión Laguna que es séptimo, quienes todavía pelean por un lugar en postemporada.

En un cierre del rol que se anticipa dramático, Acereros saldrá esta noche con A.J. Candelario (4-3) como abridor para el primero de la serie ante Dorados de Chihuahua; el miércoles, el zurdo Jake McSteen está previsto para el segundo (7-7), mientras que el novato monclovense Amilcar Carreón (3-1) lanzará el jueves en el tercero y definitivo.

Tras recibir a Dorados, a la Furia Azul solo le restarán dos series para definir su destino en la Temporada 2026. El próximo fin de semana, Acereros visitará a Toros de Tijuana, para después enfrentar a Rieleros en Aguascalientes en el cierre del calendario.