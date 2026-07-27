Victoria de Gigantes en su debut en la Liga de Béisbol de 40 años
Los Gigantes comenzaron su campaña con una impresionante victoria de 15-3 sobre Marlines, destacando el desempeño de Jorge Zapata en el montículo.
La novena de Gigantes inició con la mecha encendida la nueva campaña de la Liga de Béisbol de jugadores de 40 años y más, al propinarle una paliza de 15 carreras por 3 a Marlines en encuentro que sostuvieron dentro de la primera fecha del calendario regular.
Félix Romero y Marcos Sillas sumaron las primeras rayitas en la cuenta de los colosos durante la parte alta del primer episodio; después, la ventaja fue ampliada en el segundo capítulo con un rally de 4, luego Iván Ramírez sumó una carrera más en la tercera tanda, mientras que Gerardo de la Cerda y Sillas timbraron en la sexta para poner los cartones 9-1 y perfilar una abultada victoria.
Pero los Gigantes no se conformaron y fueron por más en la parte alta del séptimo rollo, en el que lanzaron un ataque de 4 imparables para convertir un rally de 6 carreras que le puso números definitivos a la paliza. Por su parte, Marlines descontó en la primera entrada con anotación de Carlos Corpus, mientras que César Almaguer y Francisco Sustaita sumaron 2 más en la séptima baja.
En el duelo de serpentinas, el vencedor fue Jorge Zapata tras 7 innings de labor en los que registró 9 hits, 2 pasaportes, un golpe y 6 ponches, a la vez que César Almaguer cargó con la derrota tras una apertura de 2.2 entradas. Por su parte, Marcos Sillas lideró el ataque de los colosos al pegar de 5-4, secundado por Gerardo de la Cerda con marca de 4-3 y Luciano López de 5-3.