Nexus FC golea 6-0 a Aceros Monclova y se mantiene líder en la liga

Nexus FC aprovechó las carencias defensivas del sotanero Aceros Monclova y labró una abultada victoria por marcador de 6-0, para reafirmarse como líder en la categoría Premier de la Liga Municipal de Fútbol.

En cotejo de la tercera jornada que se disputó en la cancha de la Unidad Deportiva, la escuadra albiverde sumó su tercer triunfo de la campaña con una poderosa delantera apuntalada por Ángel Favela, quien firmó goles a los minutos 7 y 21 para cimentar la ventaja.

Javier Rodríguez contribuyó con un tanto al minuto 43 y Brandon Hernández anotó al 43´ para salir al descanso con una cómoda diferencia en los cartones, mientras que en la parte complementaria se sumó Ángel Ramírez con anotación al minuto 73 y Eduardo Herrera hizo lo propio al 87´, redondeando una goleada de escándalo.

Con el triunfo, Nexus FC se afianzó en la primera posición de la tabla con 9 unidades y una diferencia de goleo de +14, mientras que el conjunto acerero se quedó en el fondo de la tabla sin sumar puntos luego de 3 derrotas en fila y 18 goles permitidos.