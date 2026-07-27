Dafne Quintero y Sebastián García aportan medallas de plata a México en Santo Domingo

Los monclovenses Dafne Quintero y Sebastián García contribuyeron con preseas de plata al medallero de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras una intensa jornada de finales celebrada el fin de semana.

Quintero García hizo tercia con Andrea Becerra y Ana Sofía Hernández para lograr la medalla de plata en el arco compuesto por equipos femeniles, luego de caer en una reñida final ante el equipo de El Salvador por la mínima diferencia de 223-222.

Previamente, en la ronda de clasificación a 50 metros, Dafne Quintero junto a Becerra y Hernández impusieron un nuevo récord Centroamericano y del Caribe con un total de 2106 unidades, pero no pudieron redondear su actuación con el oro.

Por su parte, Sebastián García se unió a Rodrigo González y Máximo Méndez para quedarse con la medalla de plata en el arco compuesto por equipos varoniles, luego de caer en la final ante su similar de El Salvador por 237-233.