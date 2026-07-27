Yankees Monclova barre a Ángeles en serie inaugural de béisbol

Con blanqueada en el primero y una dramática definición en extrainnings en el segundo cotejo, los Yankees debutaron con el pie derecho al barrer a Ángeles en la serie inaugural de la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova".

En la primera confrontación sobre el diamante del Deportivo AHMSA, Emilio Valdez tiró pelota de 4 hits, 3 boletos y 7 ponches para soportar la blanqueada de los bombarderos de la familia Orozco Padilla por pizarra de 9-0, mientras que Roberto Poot fue el pitcher derrotado.

Isaí Durán bateó de 3-3 y Emiliano Carranza se fue de 4-3 para comandar la ofensiva de Yankees, la cual comenzó a labrar la ventaja en el primer rollo con triple producción elaborada por Kevin Orozco, Emiliano Carranza y Adrián Padilla. Después la ventaja se incrementó con timbres de Carranza y Edwin Hernández en la cuarta tanda, mientras que el remache llegó con un rally de 4 en la séptima alta.

Posteriormente, los bombarderos completaron la limpia tras vencer a la novena angelina por pizarra de 11 carreras contra 9, en dramático duelo que se definió en 11 capítulos.

Tras 6 entradas completas, los Ángeles tenían una mínima ventaja de 9-8 sobre Yankees, pero estos emparejaron en la apertura del séptimo episodio con una oportuna anotación de Emiliano Carranza, llevando el juego a extrainnings.

Fue en la parte alta de la undécima tanda cuando los bombarderos consumaron la remontada con carreras de Adrián Padilla y Jairo Salazar, mientras que este último se fajó sobre la lomita en el fondo de la misma entrada para mantener la ventaja y anotarse el triunfo, mientras que Reyes Méndez salió con el revés.