Acereros de Monclova buscan recomponer el paso ante Rieleros

Tras la barrida sufrida a manos del líder de la Zona Norte, los Acereros de Monclova buscarán recomponer el paso este fin de semana ante Rieleros de Aguascalientes, en una serie que tendrá doble cartelera sabatina.

La Furia Azul quedó con marca negativa tras enfrentar a Toros de Tijuana, ubicada en el quinto puesto del standing norteño con 31 victorias a cambio de 32 descalabros, promediando .492; un puesto abajo, la Máquina Hidrocálida tiene récord de 28-32.

Para hoy, en el primer duelo de la serie, el playball se cantará en punto de las 7:45 de la noche en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, donde el zurdo estadounidense Jake Mcsteen (5-6) fungirá como abridor por Acereros para medirse a Ronald Medrano (3-5).

Acereros anunció que para el sábado habrá doble cartelera a partir de las 6:00 de la tarde, mientras que el domingo no habrá actividad. De esta manera, el novato monclovense Amilcar Carreón (1-1) abrirá el segundo encuentro ante el dominicano Juan Mercedes, mientras que en el tercero y último, Jorge Tavárez (2-5) saldrá por Acereros frente a Harold González.