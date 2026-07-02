Cierra el Salón de la Fama del Deporte en Monclova: Javier Soto lo confirma

Luego de aproximadamente 10 años de permanecer en el local ubicado en la calle Mérida de la colonia Chaupultepec, el Salón de la Fama del Deporte local fue cerrado para su próxima reubicación en otra sede.

El Club Deportivo y Social Astros, encargado de la operación del Salón, comunicó el cierre de la galería en dicho lugar debido al vencimiento del contrato de renta del local, por lo que ya se busca otra sede para montar nuevamente la exhibición de leyendas del deporte de Monclova y la Región Centro.

Javier Soto Zamarrón, dirigente del Club Astros, señaló que el "recinto de los inmortales" permaneció por aproximadamente 10 años en el local ubicado en la calle Mérida, donde la galería vivió un crecimiento notable al alcanzar la cifra de 120 miembros.

El proyecto del Salón de la Fama del Deporte local fue iniciado aproximadamente en el año 2000 por iniciativa del Club Astros, ubicándose primeramente sobre la calle Hidalgo y Aldama, en la colonia El Pueblo. Después, tras permanecer inactivo por varios años, el recinto reabierto en el local ubicado en la colonia Chapultepec.

Soto Zamarrón señaló que la galería que homenajea a deportistas, directivos, promotores y cronistas deportivos fue desmontada con todos los cuidados y permanecerá resguardada hasta que se defina su nueva sede, la que en su debido momento será anunciada a la comunidad.