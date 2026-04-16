Acereros de Monclova inicia temporada 2026 ante Charros de Jalisco

Los Acereros de Monclova inician un nuevo reto en la Temporada 2026 de Liga Mexicana de Béisbol esta noche, enfrentando al subcampeón de la Serie del Rey, Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano de Zapopan.

En punto de las 8:15 de la noche, las novenas dirigidas por Juan Gabriel Castro y Benjamín Gil saltarán al diamante para protagonizar el primer encuentro de la serie inaugural. Wilmer Ríos, el Pitcher del año 2025, es el probable abridor por Acereros, mientras que los Charros presentarán en la lomita a Zac Grotz.

Con un roster que combina experiencia y juventud, el manager de la Furia Azul buscará armar su mejor line up para debutar fin el pie derecho. Hombres como Luis González, José Peraza, Balbino Fuenmayor, Ramón Hernández, Rodolfo Amador, Santiago Chávez, Alan Trejo, Bryan Corral y Juan Mora, Novato del 2025, se perfilan a aparecer en el cuadro titular de la novena monclovense, luego de lo mostrado en el cierre de la pretemporada.

Después de jugar el fin de semana en Jalisco, los Acereros regresarán a Monclova para enfrentar el martes a Dorados de Chihuahua, en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, en juego inaugural que por ocasión especial dará inicio a las 8:30 de la noche, luego de la ceremonia y el show preparado para el Opening Day inauguración.